В Мценске осудили мотоциклиста, протаранившего иномарку

В результате ДТП едва не погибла девушка-пассажир.

Как сообщили в пресс-службе Мценского районного суда, рассмотрено уголовное дело о мотоциклисте, который «протаранил» легковой автомобиль. Дело на молодого человека было заведено по части 2 статьи 264 УК РФ. Было установлено, что за руль мотоцикла он сел, не имея водительских прав, к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения. По его вине едва не погиб человек. Как уточнили в пресс-службе суда со ссылкой на материалы дела, летом в ночное время компания молодых людей отдыхала в черте города Мценска и распивала спиртное.

Затем подсудимый сел за руль своего мотоцикла, а на пассажирское место позади него села его знакомая. На двоих у них был только один шлем, парень забрал его себе. Впоследствии девушка не смогла вспомнить события той ночи, а вот подсудимый рассказал, что хотел покатать знакомую по улицам ночного города. Однако ночная прогулка длилась недолго. Мотоциклист буквально протаранил автомобиль марки «KIA», следовавший в попутном направлении.

В материалах дела сказано, что он самонадеянно пытался совершить маневр «Опережение». Однако мотоциклист не справился с управлением, и мотоцикл въехал в багажник иномарки. В результате ДТП тяжелые травмы получила девушка-пассажир. В суде подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, признал полностью свою вину, раскаялся в совершенном преступлении и поддержал заявленное им ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства, которое может позволить суду назначить более мягкое наказание виновному.

«При этом потерпевшая в ходе судебного заседания просила суд прекратить уголовное дело в отношении своего знакомого, считая, что примирение с ним, выплата им денежной компенсации в размере 200 тысяч рублей, извинения и помощь виновного во время ее лечения нивелировали все неблагоприятные последствия преступления, — пояснили в ведомственной пресс-службе. — Судом в прекращении уголовного дела отказано, исходя из общественной опасности и обстоятельств преступления. Прекращение производства по делу при конкретных обстоятельствах не способствовало достижению целей и задач защиты прав и законных интересов личности, общества и государства».

Назначая наказание молодому человеку, суд учел все смягчающие обстоятельства, тем не менее, характер и тяжесть преступления, а также личность виновного позволили назначить наказание в виде реального лишения свободы. Мотоциклист получил три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также ему было назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

Кстати, осужденный, его защитник и потерпевшая обратились в суд апелляционной инстанции, посчитав приговор несправедливым и чересчур суровым. Они просили назначить наказание условно с установлением испытательного срока. Аргументом апеллянтов было то, что пассажирка села на мотоцикл без шлема. Однако суд апелляционной инстанции напомнил, что обязанность не перевозить пассажиров при управлении мотоциклом без застегнутого шлема возложена на водителей, поэтому указанный факт не может служить смягчающим обстоятельством. В итоге приговор Мценского районного суда был оставлен без изменения.

ИА «Орелград»