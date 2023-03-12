В Орловской области в ДТП погибли два человека

Смертельная авария произошла 11 марта в Болховском районе.

Водитель 48 лет на КИА ехал по автодороге «Калуга-Перемышль-Белев-Орёл». Примерно в 16:30 на 162 километре трассы мужчина нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части. КИА врезался в «Рено», двигавшийся во встречном потоке.

В результате столкновения погибли водитель и 31-летняя пассажирка протараненной машины. Водитель КИА госпитализирован. Его 16-летний пассажир после осмотра медиков отпущен, сообщили в УМВД России по Орловской области.

Сотрудники автоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

ИА «Орелград»