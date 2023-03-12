В Орловской области в ДТП погибли два человека

12.3.2023 | 12:23 Новости, Происшествия

Смертельная авария произошла 11 марта в Болховском районе.

Водитель 48 лет на КИА ехал по автодороге «Калуга-Перемышль-Белев-Орёл». Примерно в 16:30 на 162 километре трассы мужчина нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части. КИА врезался в «Рено», двигавшийся во встречном потоке.

В результате столкновения погибли водитель и 31-летняя пассажирка протараненной машины. Водитель КИА госпитализирован. Его 16-летний пассажир после осмотра медиков отпущен, сообщили в УМВД России по Орловской области.

Сотрудники автоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования