Из-за размытия плотины орловцы оказались отрезаны от окружающего мира

Половодье продолжает испытывать жителей Орловской области.

В сложной ситуации оказались жители села Орево в Краснозоренском районе. Подробности в ходе прямого эфира в соцсетях 13 марта рассказал губернатор Андрей Клычков.

«Сложилась ситуация с частичным размытием плотины. Восемь жилых домов оказались отрезаны. Угрозы подтопления для них нет. Одну женщину отселили к родственникам».

Плотина от воды уже освободилась, но дежурный пост остается, сообщил губернатор.

В Орле было подтоплено 17 частных домовладений. Ситуация под контролем, заверил глава региона.

В настоящий момент в Орловской области затоплено 13 низководных мостов в Малоархангельском, Мценском, Новосильском, Залегощенском районах и Орловском муниципальном округе. Везде есть объездные пути.

ИА «Орелград»