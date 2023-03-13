Из-за размытия плотины орловцы оказались отрезаны от окружающего мира

13.3.2023 | 21:18 Новости, Происшествия

Половодье продолжает испытывать жителей Орловской области.

В сложной ситуации оказались жители села Орево в Краснозоренском районе. Подробности в ходе прямого эфира в соцсетях 13 марта рассказал губернатор Андрей Клычков.

«Сложилась ситуация с частичным размытием плотины. Восемь жилых домов оказались отрезаны. Угрозы подтопления для них нет. Одну женщину отселили к родственникам».

Плотина от воды уже освободилась, но дежурный пост остается, сообщил губернатор.

В Орле было подтоплено 17 частных домовладений. Ситуация под контролем, заверил глава региона.

В настоящий момент в Орловской области затоплено 13 низководных мостов в Малоархангельском, Мценском, Новосильском, Залегощенском районах и Орловском муниципальном округе. Везде есть объездные пути.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования