Полтора метра до критической отметки

В районе Орловской ТЭЦ поднялся уровень воды.

В Орловской области продолжают регистрировать случаи подтопления домов после мощных осадков. Вода добралась до 17 частных и одного многоквартирного дома. В Орле ливневки не справляются с талыми водами.

Паводок стал одной из тем аппаратного совещания в областном правительстве. Гидрологи отчитались о подъеме воды в районе Орловской ТЭЦ до отметки 6 метров 30 сантиметров. Это при том, что критическим уровень считается 8 метров.

Последствиями осадков и таяния снега стали подтопления домов. К настоящему моменту есть информация о 17 подтопленных частных домах. Также вода добралась до одного многоквартирного дома на улице Кирпичный завод. Накануе таких домов было больше, отметили на совещании.

Еще одной проблемой после мощных дождей стали многочисленные протечки крыш многоэтажек.

«Необходимо обеспечить оперативный сбор информации по протечке крыш в целом по области, — отметил губернатор Андрей Клычков. — Посмотрим где какие протечки, их причины, где есть гарантия, где ее нет, какие УК обслуживают эти дома и как они готовы работать. По объектам подтопления, особенно в городе Орле такой же подход – необходимо по всем потенциально опасным участкам подготовить предложения для того, чтобы включить их в планы модернизации коммунальной инфраструктуры», — прокомментировал ситуацию глава региона Андрей Клычков.

Кроме того, в Орле сложилась неблагоприятная обстановка с работой ливневой канализации. Она не справляется с объемом поступающей талой воды.

«Подрядчик, обслуживающий ливневки, выехал на место, была произведена оперативно откачка воды. Сейчас прорабатываем мероприятия, чтобы в дальнейшем ситуация не повторилась, так как мы это сделали в 2022 году на Комсомольской площади, когда были дополнительно установлены ливневки», — добавил глава Орла Юрий Парахин.

ИА «Орелград»