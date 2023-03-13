Прокуратура запросила 9 лет для обманувшего дольщиков застройщика

13.3.2023 | 20:29 Закон и порядок, Новости

Завершается рассмотрение дела бывшего генерального директора ООО «Пенобетон-Орел».

Мужчине вменяют мошенничество в крупном и особо крупном размере. Он продавал жилье в строящемся доме №9 по улице Жадова в поселке Змиевка. С декабря 2014 по август 2020 года было привлечено 22 млн рублей граждан. 22 дольщика до сих пор не получили свои квартиры.

Вторым эпизодом стала кража денег знакомого. Подсудимый ввел человека в заблуждение и присвоил 290 тысяч рублей, хотя должен был направить средства на приобретение жилья.

«С учетом исследованных в ходе судебных заседаний доказательств, государственный обвинитель попросил суд признать подсудимого  виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 950 000 рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Отметим, разрешение на строительство было выдано администрацией Свердловского района Орловской области 19 декабря 2014 года. Только 8 апреля 2021 года данный объект включен в единый реестр проблемных объектов в связи с нарушением срока передачи жилых помещений участникам долевого строительства. 20 июня 2022 года ООО «Пенобетон-Орел» признано несостоятельным. 27 декабря 2022 года ППК «Фонд развития территорий»  уведомил, что ходатайство о принятии решения по вопросу определения способа восстановления прав дольщиков принято к рассмотрению.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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