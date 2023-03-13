В Орловской области МЧС спасает подтопленные дома 

13.3.2023 | 10:04 Новости, Происшествия

Мощные снегопад и ливень причинили ущерб объектам инфраструктуры и жилым домам в нескольких районах. 

По информации регионального МЧС, локальное подтопление придомовых территорий фиксируют в Орле, Краснозоренском и Покровском районах, а также в Орловском муниципальном округе. Сильнее всего пострадала деревня Нижняя Лужна. Там паводок подтопил пять частных жилых домов. В них проживают четверо детей. На фоне последствий обильных осадков увеличилось число обращений в экстренные службы с просьбой откачать воду из затопленных дворов.

Также из-за паводка ушли под воду семь мостов. Четыре из них находятся на территории Орловского округа. Еще две переправы — в Мценском районе и один мост в Малоархангельском. Ока в Орле вышла из берегов и подтопила набережные.

ИА «Орелград»

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