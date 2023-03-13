В Орловской области затоплено 13 мостов

Таяние снега и колебание уровня воды продолжаются.

За последние сутки в регионе произошёл подъём воды больше, чем на метр, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области. Проблемы с транспортной доступностью некоторых населенных пунктов в Малоархангельском, Мценском, Новосильском, Залегощенском районах и Орловском муниципальном округе. В чрезвычайном ведомстве отмечают, что везде есть объездные пути.

Подтоплены:

Малоархангельский район

Низководный мост через реку Сосна в районе н.п. Плещеевский Завод

Орловский муниципальный округ

Низководный мост через Оку в районе н.п. Быстрая

Низководный мост через р. Ока в районе н.п. Гать

Низководный мост через реку Цон в районе н.п. Круглый

Низководный мост через Цон в районе н.п. Сабурово

Низководный мост через реку Орлик в районе н.п. Звягинки

Низководный мост через реку Ока в районе н.п. Большая Фоминка

Мценский район

Низководный мост через Оку в районе н.п. Богатищево

Низководный мост через Оку в районе н.п. Ивановский

Залегощенский район

Низководный мост через Неручь в районе н.п. Орловка

Новосильский район

Низководный мост через реку Зуша в районе н.п. Ямская Слобода

Низководный мост через реку Раковка в районе н.п. Голунь

Низководный мост через реку Зуша в районе н.п. Задушное

Организованы временные пожарно-спасательные посты. Они будут действовать до стабилизации паводковой ситуации. В случае необходимости оказывается помощь по откачке воды, сообщили в региональном МЧС.

ИА «Орелград»