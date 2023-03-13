Жители Орла могут передать показания счетчиков через бота

Филиал ресурсоснабжающей компании «Квадра» запустил чат-бота, который работает круглосуточно.

Как сообщили в компании, чат-бот работает в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере «Telegram». Для того, чтобы передать показания счетчиков, необходимо один раз указать регион проживания, номер лицевого счета и адрес оказания услуги. В дальнейшем бот эти сведения запомнит и запрашивать не будет.

Далее необходимо просто вписать показания индивидуальных приборов учета. Важно — показания индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения принимаются в виде целого числа.

— Сервис позволяет передавать показания приборов учета в один клик. Сообщать данные можно по нескольким лицевым счетам: бот запомнит адреса и при следующей передаче показаний предложит выбрать один из них или указать новый, — уточнила заместитель управляющего директора по реализации тепловой энергии филиала АО «Квадра» — «Орловская генерация» Марина Гарнага.

Добавим, что сервис работает круглосуточно в дни приема показаний. Это период с 15 по 25 число каждого месяца.

ИА «Орелград»