Мэр Орла оставил в тайне планы по благоустройству дворов

14.3.2023 | 8:56 ЖКХ, Новости

Юрий Парахин сообщил, что количество ремонтируемых объектов увеличится втрое.

Фото Юрия Парахина

В 2023 году планировалось отремонтировать 33 двора, сообщил глава города в соцсетях.

«Раскрывать всех карт пока не буду, но в планах обустроить несколько кварталов. Предварительно мы говорим о территории, ограниченной улицами Полесской и Матросова, улицами Ленина Пролетарская гора, а также третьим участком, его пока сохраним в тайне».

Мэр Орла отметил, что благоустройство будет комплексным. Преобразятся не только сами дворы, но и парковки, межквартальные проезды. Накануне, 13 марта, мэр с губернатором Андреем Клычковым осмотрели некоторые территории. В ближайшее время планируется обсуждение благоустройства с жителями.

«Задача – в кратчайшие сроки согласовать все запланированные дворы и начать поиск подрядчиков», — отметил Юрий Парахин.

В прямом эфире в соцсетях Андрей Клычков поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за выделенные средства, которые будут направлены на благоустройство Орла.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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