Орловцам рассказали об успехах подрядчика, получившего контракт на «Дворянку»

14.3.2023 | 14:05 Важное, Новости, Строительство

Администрация Орла перечислила крупные объекты, благоустроенные ООО «ТСК Элитный сад».

Контракт на ремонт и приспособление объекта культурного наследия народов Российской Федерации «Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» и прилегающей к нему территории размещен на сайте «Госзакпуки» 14 марта. Победителем открытого конкурса по отбору подрядчика стало ООО «Торгово-Строительная Компания Элитный Сад». Всего было подано три заявки. Цена работ — 119 500 000 рублей, что меньше начальной на 2 млн рублей.

ООО «ТСК Элитный сад» занимается созданием и продвижением уличной и парковой мебели, навигационных носителей и арт-объектов, рассказали в администрации Орла. Другое направление компании — ландшафтный дизайн с использованием большого ассортимента декоративных и плодовых растений, выращенных в собственном питомнике в Брянском районе.

«Компания уже участвовала в таких крупных проектах, как Аршиновский парк, Олимпийский комплекс «Лужники», метро «Рассказовка», подходы к Олимпийской деревне — 80, Рижский сад, парк «Сиреневый Сад», — сообщила Администрация Орла в соцсетях.

Подрядчик должен проложить и обустроить дорожки, организовать видеонаблюдение и водоотведение, установить необходимое освещение, отремонтировать ротонду и балюстраду. Запланирована высадка множества деревьев, цветущих кустарников, хвойников, посев различных газонов. Также предусмотрена установка малых архитектурных форм.  Подрядчик обязан закончить выполнение работ, предусмотренных контрактом, и сдать результат работ заказчику до 1 сентября 2023 года.

ИА «Орелград»

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