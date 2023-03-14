Орловцам рекомендовали сделать прививки от энцефалита до активизации клещей

Необходимо сделать две вакцинации с перерывом в месяц, напоминает Роспотребнадзор.

Клещи обычно просыпаются, когда среднесуточная температура воздуха стабильно устанавливается в пределах +5…+7 градусов. Они выбираются из лесных подстилок, старой травы и готовы нападать. Орловская область не входит в список эндемичных по клещевому энцефалиту, однако любителям активного отдыха на природе и садовых работ лучше обезопасить себя.

Вакцинацию от инфекции необходимо делать заранее – за два-полтора месяца до начала сезона активности клещей. Делается две прививки с интервалом в месяц. Иммунитет формируется в течение двух недель. Если сделать повторную прививку через год, то можно достичь иммунитет к энцефалиту на срок 3 года.

В региональном управлении Роспотребнадзора напоминают об опасности укусов клещей и публикуют список неблагополучных по вирусному клещевому энцефалиту территорий. Он будет полезен тем, кто в весенний период планирует поездки по стране.

ИА «Орелград»