Орловцам рекомендовали сделать прививки от энцефалита до активизации клещей

14.3.2023 | 15:40 Медицина, Новости

Необходимо сделать две вакцинации с перерывом в месяц, напоминает Роспотребнадзор.

Клещи обычно просыпаются, когда среднесуточная температура воздуха стабильно устанавливается в пределах +5…+7 градусов. Они выбираются из лесных подстилок, старой травы и готовы нападать. Орловская область не входит в список эндемичных по клещевому энцефалиту, однако любителям активного отдыха на природе и садовых работ лучше обезопасить себя.

Вакцинацию от инфекции необходимо делать заранее – за два-полтора месяца до начала сезона активности клещей. Делается две прививки с интервалом в месяц. Иммунитет формируется в течение двух недель. Если сделать повторную прививку через год, то можно достичь иммунитет к энцефалиту на срок 3 года.

В региональном управлении Роспотребнадзора напоминают об опасности укусов клещей и публикуют список неблагополучных по вирусному клещевому энцефалиту территорий. Он будет полезен тем, кто в весенний период планирует поездки по стране.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования