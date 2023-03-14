Орловским байкерам не советуют открывать сезон

Инспекторы ДПС предупредили о высоком риске. Дорожные условия для байкеров пока небезопасны.

В отделе ГИБДД Орла обратились к мотоциклистам с просьбой не торопиться выезжать на своих железных конях на городские улицы. Сезон байкерам пока открывать рано из-за скользких и мокрых дорог.

Также инспекторы активизировали работу с подростками. В рамках профилактических бесед им напоминают о правилах и возрастных ограничениях на управление двухколесным транспортом. В частности, за руль скутера можно садиться с 16 лет, а вот оседлать мотоцикл разрешено только с 18 лет. Также нельзя забывать про соответствующую экипировку, в частности – шлем.

ИА «Орелград»