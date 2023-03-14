Парк коммунальной техники для Орла пополнили пять тракторов

14.3.2023 | 16:34 ЖКХ, Новости

Цена обновок «Спецавтобазы» —  7,4 миллиона рублей.

Фото Администрации Орла

В МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке Орла» поставили партию тракторов. Их изготовили в Белоруссии, сообщает администрация Орла в соцсетях.

Поставщик  — ООО «Аросервис-Черноземье». Он самостоятельно доставил и смонтировал все навесное оборудование. Техника обошлась бюджету в 7 425 600 рублей.

Напомним, что в этом году муниципальное предприятие в общей сложности получило 17 единиц спецтехники. Ранее администрация Орла показывала новые термос для горячего асфальта, четыре КДМ, шнекоротор, лаповые погрузчики.

ИА «Орелград»

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