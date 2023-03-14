В Орле осудили незадачливого грабителя

При попытке ограбления преступник оставил на месте преступления паспорт.

Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла, вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный по обвинениям в грабеже и краже. Местный житель, совершивший их, свою вину оспаривать не стал. Это было сложно сделать при обстоятельствах, описанных в приговоре. Неслучайно в самом суде этого грабителя назвали незадачливым. В его деле фигурировало два эпизода преступной деятельности.

В первом случае он решил ограбить магазин торговой сети «Магнит», расположенный в поселке городского типа Нарышкино. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он взял со стеллажа бутылку коньяка «Старый Кенигсберг», спрятал ее во внутренний карман своей куртки и попытался покинуть магазин, не оплатив товар. Однако бдительный сотрудник магазина заметил, как подозрительный мужчина проходит мимо кассы, и потребовал оплатить товар.

«В результате попыток сотрудника магазина отнять у него похищенный товар бутылка упала на пол, — сообщает пресс-служба районного суда. — Гражданин схватил ее, но при этом выронил из кармана куртки паспорт, телефоны и банковскую карту. Пока он подбирал телефоны и карту, сотрудник магазина подняла его паспорт. Гражданин потребовал вернуть ему паспорт, но сотрудник отказалась это сделать. Осужденного это не остановило. Он выбежал из магазина с похищенным товаром, и скрылся в неизвестном направлении».

Несколько дней спустя тот же гражданин совершил еще одно преступление, но уже в Орле. Он нашел оброненную кем-то банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Злоумышленник решил обратить ее в свою пользу. Он совершил ряд покупок на общую сумму около 8200 рублей, расплачиваясь бесконтактным способом чужой картой. Данное деяние было расценено как кража. По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, осужденному назначено окончательное наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление.

ИА «Орелград»