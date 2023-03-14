В Орле затопило набережную и пешеходный мостик

В реках региона произошел подъем воды от 30 сантиметров до 4 метров.

По данным ГУ МЧС России по Орловской области на 14 марта подтоплены 14 низководных мостов в пяти муниципальных образованиях. Кроме того, есть локальные подтопления придомовых территорий и СНТ «Дубрава», СНТ «Мезенка» в Орловском МО.

В Орле часть набережной оказалась под водой. Затоплен и закрыт для движения пешеходный мостик через Орлик. Скрылся под водой пляж на Оке. Орловская «Квадра» заявила, что готова к паводку. Ведется ежедневный мониторинг обстановки в районе плотины Орловской ТЭЦ, сообщили в компании.

ИА «Орелград»