В Орле затопило набережную и пешеходный мостик

14.3.2023 | 20:42 Важное, Новости, Происшествия

В реках региона произошел подъем воды от 30 сантиметров до 4 метров.

По данным ГУ МЧС России по Орловской области на 14 марта подтоплены 14 низководных мостов в пяти муниципальных образованиях. Кроме того, есть локальные подтопления придомовых территорий и СНТ «Дубрава», СНТ «Мезенка» в Орловском МО.

В Орле часть набережной оказалась под водой. Затоплен и закрыт для движения пешеходный мостик через Орлик. Скрылся под водой пляж на Оке. Орловская «Квадра» заявила, что готова к паводку. Ведется ежедневный мониторинг обстановки в районе плотины Орловской ТЭЦ, сообщили в компании.

ИА «Орелград»

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