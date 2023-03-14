В Орловской области за неделю заболеваемость COVID выросла почти на 26%

14.3.2023 | 13:44 Медицина, Новости

В региональном Роспотребнадзоре публикуют статистику распространения заболевания. 

По информации ведомства, на минувшей неделе заболеваемость коронавирусом в Орловской области выросла на 25,9%. Эпидемиологи оценивают ситуацию в регионе, как стабильную.

Заболеваемость регистрируется по всей области, кроме Глазуновского, Корсаковского, Троснянского районов. В 93,7% случаев коронавирус протекает как рядовой ОРВИ. Однако в группе риска остаются люди от 65 лет и старше, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

ИА «Орелград»

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