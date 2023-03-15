Дело о поставке протезов в областную больницу изучил суд в Орле

Иск подал поставщик, который угодил в «черный список».

В Орле арбитражный суд региона вынес решение по иску компании «Арсенал» из Мордовии к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, была привлечена Орловская областная клиническая больница. Истец просил о признании незаконным и недействительным постановления УФАС о его включении в список недобросовестных поставщиков. А началась история с контракта, заключенного фирмой с больницей.

Суд установил, что еще в июне 2021 года стороны заключили контракт ценой 1,494 миллиона рублей на поставку эндопротезов тазобедренного сустава бесцементной фиксации в количестве и в соответствии с наименованиями и техническими характеристиками, указанными в спецификации. В том же месяце компания поставила 120 таких протезов на указанную сумму. Однако больница отказалась их принимать – в ходе приемки товара заказчиком было выявлено, что поставленный товар не соответствует спецификации, о чем было составлено экспертное заключение.

При этом товар был принят больницей на ответственное хранение, до момента его замены или до момента, когда поставщик распорядится товаром иным образом. Далее начались тяжбы. Поставщик направил больнице письмо с просьбой принять товар или представить конкретные доказательства его технологической и функциональной несовместимости. Больница ответила отказом. И тогда поставщик пошел в суд с иском об обязании принять товар и взыскании денежных средств. В июне 2022 года арбитражный суд Орловской области в удовлетворении заявленных требований отказал.

После вступления решения суда в законную силу больница приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с нарушением поставщиком существенных условий. А сведения о поставщике передала в антимонопольную службу. В ноябре 2022 года комиссия Орловского УФАС приняла решение о включении сведений в отношении мордовской компании в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Не согласившись с вышеуказанным решением, поставщик обратился в суд и поставил вопрос о его отмене. Однако оснований для этого арбитраж не нашел и отказал в удовлетворении иска. Впрочем, данное решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

ИА «Орелград»