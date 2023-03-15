Мэр Орла не исключил вероятность эвакуации населения в связи с паводком

Прогнозы о некритичном уровне подъема воды в половодье не подтвердился.

На комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудили сложившуюся обстановку, сообщает администрация Орла.

Согласно оперативным данным, на пути воды первым стоит Заводской район Орла. Пока подтопления домов не наблюдается, но ситуацию держат на контроле по всем районам областного центра. Специалисты уточнили, что первым критическим порогом, при котором подтапливаются городские территории, является уровень воды 8,66 метра. На утро 15 марта он составлял 6,75 метра. Глава Заводского района Маргарита Деркач описала, что произойдет при значительном повышении.

«При уровне воды в 8,66 м в зону подтопления попадут более 340 индивидуальных жилых домов, пять многоквартирных домов и 17 СНТ. При уровне воды в 10,2 м – ещё свыше 160 жилых зданий, в том числе три многоквартирных дома», — цитирует Маргариту Деркач пресс-служба.

По прогнозу синоптиков, 16 марта в Орле ожидаются дожди. Предсказать поведение паводка после осадков сложно, признали в горадминистрации. Мэр Орла Юрий Парахин попросил коллег отнестись «со всей серьёзностью к пропуску паводковых вод».

«Нам нужно быть готовыми к любому развитию событий, особенно – к эвакуации населения, — цитирует главу города пресс-служба. — Прошу ещё раз довести до жителей, которые первые на пути разлива рек, что мы будем рядом, если природа будет капризна, окажем всю необходимую помощь. Мы с вами находимся в режиме круглосуточного реагирования», — подчеркнул Юрий Парахин.

В настоящее время организован подворовой обход в районах, находящихся в зоне риска подтоплений. Также определены автобусы, которые в случае подтопления жилых домов выедут на место для эвакуации жителей и их имущества. В течение часа с момента поступления сигнала автобусы будут на месте, заявили чиновники.

ИА «Орелград»