Орел потерял десятки миллионов рублей на ремонте дорог

Аудиторы огласили результаты «дорожной» проверки.

Контрольно-счетная палата города Орла в плановом режиме провела проверку законности и эффективности использования средств муниципального бюджета, выделенных на ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети областного центра в 2021 и 2022 годах. Объектом проверки стало МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Изучив документацию, аудиторы установили, что у учреждения отсутствовал должный контроль за ходом выполнения работ по отдельным объектам.

«Не проводилось освидетельствование значительной части скрытых работ, — перечисляют также в КСП. — Объемы работ, указанные в актах о приемке выполненных работ, не подтверждаются актами освидетельствования скрытых работ, что привело к неправомерным расходам бюджетных средств в сумме 237,9 тысячи рублей, неэффективным расходам бюджета в сумме 14,819 миллиона рублей».

Ущерб бюджету города в сумме 5,238 миллиона рублей принесло, по мнению проверяющих, принятие должностными лицами МКУ «ОМЗ» услуг по разработке сметной документации на ремонт отдельных объектов улично-дорожной сети без понижающих коэффициентов и последующее выполнение работ по этим документам. Аудиторы также отмечают, что казна теряет много денег из-за неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети и несвоевременного устранения или не устранения проверенным учреждением предписаний надзорных органов.

Из отчета КСП следует, что это привело к систематическому предъявлению и оплате административных штрафов, возмещению материального ущерба, причиненного владельцам транспортных средств из-за дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за плохих дорог. В целом потери бюджета по указанным причинам составили в 2021 году 13,437 миллиона рублей, в 2022 году – 15,895 миллиона рублей. Учреждением допущены и иные нарушения действующего законодательства, добавили в счетном органе.

Информация о результатах проведенной проверки направлена не только мэру, но и в УМВД России по городу Орлу, в прокуратуру Советского района и в Орловское УФАС России. Антимонопольщиков заинтересуют «нарытые» аудиторами возможные нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг. Кроме того, представления направлены начальникам МКУ «ОМЗ», управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города и управления муниципального имущества и землепользования. Им предлагается принять меры по устранению выявленных нарушений и привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства.

ИА «Орелград»