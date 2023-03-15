Орловцы нарастили сбор картошки и продали ее в Туркменистан

Продуктивность зернового и овощного поля в регионе выросла.

Орловская область отправила в Туркменистан три партии картофеля продовольственного общим весом 60 тонн. Об этом сообщает Территориальное управление Россельхознадзора, под контролем которого был организован экспорт. Продукция прошла предотгрузочный контроль и была признана соответствующим требованиям страны-импортера. Фитосанитарное состояние картошки было подтверждено заключениями аккредитованной лаборатории, после чего на экспортные партии были оформлены фитосанитарные сертификаты.

Тем временем, специалисты Орелстата подвели предварительные итоги работы агропромышленного сектора Орловской области. В частности, свою оценку получили предприятия, работающие в сфере растениеводства. Минувший год, даже несмотря на введенные коллективным Западом экономические санкции против России, для них выдался успешным. Так, по подсчетам аналитиков, в 2022 году всеми сельхозпроизводителями Орловской области было намолочено около 3,9 миллиона тонн зерна в весе после доработки. Показатель предыдущего года был превышен на 1,8 процента.

Отметим тот факт, что в хозяйствах всех категорий в ушедшем году продуктивность зернового поля составила 47,2 центнера с гектара против 42,3 центнера с гектара годом ранее. Кроме того, в регионе было накопано почти 2 миллиона тонн сахарной свеклы и 229,3 тысячи тонн картофеля, собрано 56,1 тысячи тонн овощей открытого и закрытого грунта (в данном случае речь идет о тепличных предприятиях). Добавим, что урожайность овощей в минувшем году держалась на высоком для региона уровне. Например, овощей открытого грунта, включая закрытый грунт по хозяйствам населения, в среднем было собрано по 181,3 центнера с одного гектара; картофеля – 157,3 центнера с одного гектара; сахарной свеклы – 414,4 центнера с одного гектара убранной площади.

«В 2022 году свеклы сахарной накопано на 3 процента больше, чем в 2021 году, за счет увеличения продуктивности свекловичного поля на 1,7 процента, — объяснили аналитики. — Картофеля в хозяйствах всех категорий собрали больше на 18 процентов за счет увеличения его производства в хозяйствах населения на 15,9 процента и в сельскохозяйственных организациях на 39,1 процента. Валовой сбор овощей вырос по сравнению с предыдущим годом на 0,7 процента».

ИА «Орелград»