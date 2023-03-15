Орловская служба занятости за год приняла более 250 инвалидов

Всем обратившимся были оказаны необходимые государственные услуги.

В Орловской области в 2022 году в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратились 253 инвалида (в 2021 году – 302). Из них в возрасте старше 18 лет – 253 инвалида (в 2021 году – 301 инвалид). Такие данные приводятся в ведомственном отчете регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. По итогам минувшего года на постоянные и временные рабочие места было трудоустроено 76 инвалидов, в 2021 году таковых было 78.

Среди обратившихся в 2022 году оказался один родитель (в 2021 году было два родителя), воспитывающий ребенка-инвалида. Он был устроен на работу в рамках оказания услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на одно из орловских предприятий. Для него подобрали должность оператора видеонаблюдения. Сообщается, также, что в целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда в 2022 году центрами занятости населения города Орла и Орловской области 210 гражданам с инвалидностью было предоставлено 287 услуг по профессиональной ориентации.

В рамках оказания такой услуги проводилось профессиональное информирование и консультирование, оказывалась социально-психологическая поддержка. Также «были выработаны совместные решения, направленные на обоснованный выбор профессии, наиболее соответствующей их индивидуальным возможностям, интересам, чертам личности». Специалисты службы занятости предлагали безработным с инвалидностью наиболее эффективные формы обучения и дальнейшее трудоустройство по выбранной профессии.

«Использовались как индивидуальные, так и групповые формы работы, — отмечают в департаменте. — Среди них – курс «Как стать успешным на рынке труда, путь в профессию», информационные консультации «Верные шаги на встречу работе», «Путь к успеху». По состоянию на 31 декабря 2022 года на регистрационном учете в органах службы занятости состояло 83 инвалида. Работа по оказанию им содействия в трудоустройстве продолжается».

ИА «Орелград»