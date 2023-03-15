Подрядчика оштрафовали за срыв сроков ремонта орловского ФАПа

Виновным был «назначен» главный инженер.

Нарушение условий контракта выявили в ходе прокурорской проверки. Установлено, что в сентябре прошлого года Залегощенская ЦРБ заключила контракт с ООО «Долина» на капремонт Павловского фельдшерско-акушерского пункта.

Средства на работы выделялись в рамках нацпроекта «Здоровье». Согласно документации, работы необходимо было завершить до 30 ноября 2022 года. Подрядчик сорвал срок.

Ответственность за нарушение условий контракта возложили на инженера организации. В его адрес внесли представление и постановление о возбуждении административного дела. Инженера признали виновным в бездействии и оштрафовали. В счет государства он должен выплатить 30 тысяч рублей.

«В настоящее время предусмотренные контрактом работы выполнены и приняты заказчиком», — сообщили в прокуратуре Орловской области.

Отметим, ООО «Долина» ремонтирует здание поликлиники Центральной районной больницы в Ливнах. Ранее компания проводила работы по приведению в порядок зданий филиала Речицкого СДК и Ливенского краеведческого музея.

ИА «Орелград»