УФАС изучило цены на орловских АЗС

Обнародованы результаты мониторинга розничных цен на нефтепродукты.

Управление Федеральной антимонопольной службы ФАС России подвело итоги планового мониторинга розничных цен на автомобильное топливо на территории Орловской области. Подробный отчет со сравнительным анализом можно найти на сайте ведомства. Из него следует, что за период проведения мониторинга, то есть с 20 февраля по 12 марта 2023 года, в регионе было отмечено изменение розничных цен на автомобильное топливо, реализуемое в сетях АЗС «Газпром», «Роснефть» и «Petrol».

«Так, на АЗС «Газпром» и «Роснефть» снизилась стоимость дизельного топлива: в первом случае литр зимнего дизтоплива стал дешевле на 1 рубль, или на 1,77 процента, во втором — на 20 копеек, или 0,35 процента, — сообщает пресс-служба Орловского УФАС. — На заправках «Petrol» на 60 копеек подорожал 92-й бензин. На АЗС других сбытовых компаний розничные цены на автомобильное топливо не изменились. Управление продолжает отслеживать ситуацию на региональном товарном рынке нефтепродуктообеспечения».

Со своей стороны Орелстат сообщил о том, что в феврале 2023 года потребительские цены на моторное топливо в Орловской области по сравнению с январем 2023 года в среднем не изменились, а по сравнению с февралем 2022 года снизились на 0,4 процента. Например, по данным статистиков, газовое моторное топливо в Орловской области в январе продавалось по средней цене 20,7 рубля за один литр, а в феврале его цена опустилась до 19,52 рубля.

Стоимость одного литра дизельного топлива снизилась с 55,39 рубля в январе до 54,95 рубля в февраля. Цена на автомобильный бензин (обобщенная по всем маркам такого топлива) в регионе держится на одном уровне – в феврале бензин на орловских АЗС продавался по средней стоимости 50,91 рубля за один литр. Точно такая же цена на данный вид топлива была зафиксирована статистиками и в январе 2023 года. Отметим, что самым дорогим видом моторного топлива в регионе традиционно является бензин марки АИ-98 и выше, который по итогам февраля достиг средней стоимости в 59,9 рубля за один литр.

ИА «Орелград»