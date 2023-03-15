В Орловском округе по просьбе местных жителей открыли спасательный пост

15.3.2023 | 10:56 Новости, Общество

Жители деревни Быстрая оказались отрезаны от внешнего мира рекой.

С 14 марта на территории округа несут дежурство спасатели поисково-спасательного отряда «Водный» областной ПСС. Они передвигаются на лодках и готовы оперативно оказать помощь жителям подтопленных территорий.

«Объездной путь имеется, но проехать по нему, а тем более пройти практически невозможно, а большая часть жителей ближайших деревень – это пожилые люди! Для нас подъём воды весной обычное дело, но в этот раз, как-то очень быстро всё произошло, что мы даже не закупили продукты впрок и без помощи спасателей точно не справимся», — рассказала местная жительница Анастасия.

Напомним, половодье в Орловской области началось 12 марта после обильных осадков. На данный момент в регионе подтоплено уже 14 низководных мостов, а также некоторые придомовые территории, СНТ «Дубрава» и «Мезенка» в Орловском муниципальном округе. По прогнозам синоптиков, колебание уровня воды в реках продолжится в ближайшие дни.

В региональном МЧС обращаются к жителям области, находящимся в зоне риска подтопления, с просьбой быть бдительными и готовыми к экстренной эвакуации. Под рукой необходимо иметь документы, ценные вещи и небольшой запас воды и продуктов.

ИА «Орелград»

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