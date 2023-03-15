Владимир Плотников покинул администрацию Орла

15.3.2023 | 8:51 Новости, Общество

Уволился с должности начальника управления градостроительства.

Владимир Плотников написал заявление по собственному желанию по семейным обстоятельствам, сообщает «Вечерний Орел», ссылаясь на источник в мэрии города. Официально информацию о кадровых переменах в администрации не комментировали.

Владимир Плотников возглавил управление градостроительства в сентябре 2019 года.  С 2000 по 2012 год занимал должность архитектора, а затем ведущего архитектора в АО «Гражданпроект». В 2012-2019 годах работал там же главным архитектором проектов. Владимир Плотников окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию.

ИА «Орелград»

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