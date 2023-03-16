Прокурор Орловской области поручил проверить готовность чиновников к половодью

Оценят соблюдение законодательства о защите населения и территорий от ЧС в период весеннего паводка.

Прокуратурой будет дана принципиальная правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, отметили в надзорном органе. Прокуроры проверят, насколько мероприятия по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2023 году соответствуют плану, утвержденному самими чиновниками в декабре 2022 года.

«Также будет дана оценка реализации уполномоченными органами полномочий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка, организации работы пунктов временного размещения эвакуированных граждан и первоочередного обеспечения пострадавшего населения, а также действиям хозяйствующих субъектов и физических лиц, эксплуатирующих гидротехнические сооружения, по контролю за их состоянием», — указано в релизе прокуратуры.

11 марта в Орловской области началось весеннее половодье. Снегопад, а потом ливень привели к резкому подъему воды в реках. Уже 15 марта под воду ушли 14 низководных мостов. Затопленными оказались некоторые дачные территории в Орловском муниципальном округе. Там же в населенном пункте Быстрая от цивилизации оказалась отрезана часть домовладений. Спасателям пришлось организовать пост, чтобы переправлять орловцев на лодке на противоположный берег. Другого способа купить продукты и медикаменты не оказалось. 16 марта от воды уже освободились четыре моста, проинформировали в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИА «Орелград»