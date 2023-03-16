Стало известно, что искали археологи в Орле

Научная экспедиция пыталась найти артефакты на улице Матросова.

В Орле на улице Матросова в минувшем феврале археологи из Липецкой области провели обследование участка, отведенного под строительство. Они искали возможные памятники истории и культуры, доисторические и археологические объекты, а также артефакты и реликвии. Для этого было проведено сначала визуальное обследование местности, а затем пробурены шурфы. Впрочем, ничего ценного экспедиции найти не удалось, даже признаков культурного слоя, что свидетельствует о том, что в древности в районе улицы Матросова в Орле человеческая деятельность не велась.

Теперь стало известно, зачем именно археологи из липецкого СПОК «Елецкий стан» посетили Орел. Действовали они в рамках контракта, который с ними заключила одна из местных фирм. Дело в том, что на улице Матросова в ближайшее время планируется строительство крупного нежилого здания, в котором, согласно проектной документации, должен расположиться офисный центр. По закону, место строительства предварительно должно быть обследовано археологами.

Для Орла это особенно актуально, поскольку буквально под ногами у горожан могут находиться неизвестные артефакты и объекты, пролежавшие под поверхностью земли целые века. Однако в данном случае площадка под строительство, если верить данным археологической разведки и акту государственной историко-культурной экспертизы, оказалась совершенно свободна от потенциальных артефактов и руин, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Из акта следует, что при проведении обследования и экспертизы особое внимание уделялось картографическим материалам, данным дистанционного зондирования земной поверхности, материалам полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физико-географическим характеристикам. Имеющийся и привлеченный материал был признан достаточным для подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы, которое по итогу оказалось положительным.

Кстати, ближайшим археологическим памятником относительно участка обследования является объект археологического наследия «Культурный слой исторической части города Орла: «Правый берег реки Ока» (XVIII — начало XX вв.). Он расположен в 1,2 километрах к юго-востоку от будущего офисного центра, на правом берегу реки Ока. Кроме того, в 264 метрах к западу находится Церковь Троицы Живоначальной, а в 133 метрах к юго-западу — памятник Воинам-интернационалистам в Сквере памяти.

ИА «Орелград»