В Орле обсудили детали благоустройства дополнительных 39 дворов

В мэрии 15 марта рассмотрели черновые проекты.

Планируется преобразить 39 дворовых территорий на улицах Ленина, Брестской, Матросова и Полесской. Проекты обсудили на встрече с участием жителей, главы региона Андрея Клычкова, мэра Орла Юрия Парахина, председателя горсовета Василия Новикова.

Предварительно определились, что в большинстве дворов газоны, на которых сейчас оставляют свои автомобили жители, заменят на цивильные парковки. Также детские или спортивные площадки появятся во дворах по улицам Матросова и Полесская. Еще в 11 дворах возведут большие развлекательные городки. А вот жители дворов по Ленина и Брестской от детских площадок отказались – рядом Детский парк.

По итогам обсуждения черновых проектов благоустройства дворов решили в ближайшие недели провести общие собрания собственников квартир, и доработать проекты с учетом их предложений. Именно местные жители определят окончательный облик будущих дворовых территорий. В администрации Орла отметили, что на это должно уйти около трех недель, чтобы быстрее выйти на конкурсные процедуры.

Напомним, в 2023 году планировали отремонтировать 33 двора. Однако в связи с поступившим дополнительным финансированием появилась возможность увеличить количество втрое, сообщал мэр Орла в соцсетях. Пока предметно обсуждается рост в два раза. Возможно, новые объекты огласят после проведения первой волны конкурсных процедур.

ИА «Орелград»