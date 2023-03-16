В Орле появился новый любимый подрядчик?

Комсомольскую будет ремонтировать компания, которая не справилась с Пионерской.

Спустя почти месяц после проведения открытого конкурса на сайте «Госзакупки» появилась информация о победителе отбора. По результатам рассмотрения заявок принято решение о признании только одной соответствующей требованиям. Контракт на 336 млн рублей получило ООО «МонолитСтрой». Цена практически равна начальной. Аванс – 50%.

В проекте контракта указано, что проезжая часть улицы Комсомольской от Карачевского до Кромского шоссе должна быть отремонтирована до 30 июня, прилегающая территория до 15 октября 2023 года.

Напомним, в августе 2022 года ООО «МонолитСтрой» получило контракт на ремонт улицы Пионерской в Орле. Для подрядчика предусмотрели аванс в размере 50% от 72 млн рублей цены контракта. Предполагалось, что объект сдадут в декабре, однако сроки начали переносить. Недавно мэр Орла Юрий Парахин внезапно сообщил, что работы завершатся только летом. Правда, на «Госзакупках» пока значится иная дата исполнения контракта – 1 февраля 2023 года.

ИА «Орелград»