Археологи изучили территорию, где в Змиевке планируется благоустройство

Парк Воинской славы «Связующая нить» появится в орловском райцентре.

Эксперты «Научно-производственного центра Черноземье» выдали положительное заключение по итогам проведенной государственной историко-культурной экспертизы. Речь идет о реализации в поселке городского типа Змиевка Свердловского района проекта «Связующая нить». Он предусматривает благоустройство улицы Ленина и Парка Воинской славы. Прежде, чем начать работы, местная администрация заказала проведение археологического обследования. Данная миссия была поручена специалистам СПОК «Елецкий стан» из Липецкой области.

Как следует из акта экспертизы, в 2023 году Змиевку посетила научная экспедиция. Она провела обследование семи земельных участков, на территории которых в рамках проекта «Связующая нить» планируется благоустройство. Были заложены разведывательные шурфы, каждый глубиной около полутора метров. Археологического материала и следов культурного слоя в шурфах обнаружено не было. Иными словами, артефактов и признаков исторических объектов исследователи не нашли, что дает зеленый свет строительным работам.

Добавим, что научно-исследовательские археологические работы проводились на основании Открытого листа от 1 февраля 2023 года, выданного Министерством культуры, и договора, заключенного между администрацией Свердловского района и СПОК «Елецкий стан». Общая площадь обследования составила 18 376 квадратных метров. Сами участки расположены в центральной части поселка городского типа Змиевка, в 60 метрах к юго-востоку от пруда Змиевский и в 30 метрах к западу от площади Ленина. Кстати, ближайшим археологическим памятником относительно участка обследования является курганный могильник Плота (Плоты) (XI-XIII вв.), расположенный в 25 километрах к западу от него.

ИА «Орелград»