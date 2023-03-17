Место строительства катка в Ливнах изучили археологи

На выделенном под каток участке были проведены разведывательные работы.

«Научно-производственный центр Черноземье» выдал положительный акт государственной историко-культурной экспертизы на результаты ранее выполненных археологических полевых работ. Последние были проведены в райцентре Ливны. Археологи провели разведку на участке, отведенном под строительство крытого катка с искусственным льдом. Поясним, что это стандартная процедура. Археологи перед началом строительства проверяют, нет ли на участке под застройку неизвестных археологических памятников и объектов.

Если такие объекты обнаруживаются, то решение о строительстве может быть заморожено. Впрочем, в данном случае археологи ничего ценного для науки не нашли, поэтому эксперты выдали положительное заключение на возведение объекта. Правда, строителей все равно строго предупредят: в случае обнаружения каких-либо исторических объектов и предметов работы необходимо немедленно прекратить, а о находках следует проинформировать компетентный орган областной власти.

Что касается разведки, то в 2023 году экспедицией СПОК «Елецкий стан» было проведено археологическое обследование земельного участка, отведенного под строительство крытого катка с искусственным льдом. Заказчиком работ выступило управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны. Ближайшим археологическим памятником относительно места разведки является Ливенская крепость, расположенная в 2 км к юго-западнее участка обследования.

Сам участок под строительство расположен в юго-западной части города Ливны, на левом берегу реки Быстрая Сосна, в 685 метрах к востоку от храма Георгия Победоносца по улице Октябрьской и в 2,1 километрах юго-западнее устья реки Ливенки. Полевой этап работ начался с осмотра местности на предмет читаемых в рельефе объектов археологического наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п. Осмотр сопровождался фотофиксацией. После визуального осмотра была заложена два разведывательных шурфа. Археологического материала и следов культурного слоя в них выявлено не было.

ИА «Орелград»