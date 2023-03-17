Орловцы в январе потратили на продукты более 6 миллиардов рублей

Статистики оценили объемы оптовой и розничной торговли в регионе.

Орелстат обнародовал оперативные данные о социально-экономическом развитии Орловской области по итогам января 2023 года. Один из разделов объемного документа посвящен торговле. Сообщается, что общий оборот розничной торговли в первом месяце текущего года в регионе сложился в сумме 14,4 миллиарда рублей, что составляет 93,8 процента (в сопоставимых ценах) к показателю января 2022 года. Иными словами, розница сбавила объемы своей работы на 6,2 процента.

«Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий реализовано на сумму 6,6 миллиарда рублей (46 процентов от общего объема оборота розничной торговли), непродовольственных товаров – на 7,8 миллиарда рублей (54 процента), — следует из сообщения Орелстата. — По сравнению с январем 2022 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах уменьшилась на 2,3 процента, второй – на 9,5 процента».

Также статистики оценили оборот предприятий общественного питания. С учетом деятельности индивидуальных предпринимателей в январе 2023 года он составил 421,5 миллиона рублей, или 103,4 процента (в сопоставимых ценах) к уровню января 2022 года. Что касается оптовой торговли, то ее оборот, с учетом организаций всех видов деятельности, в минувшем январе составил 17,9 миллиарда рублей, или 117,4 процента (в сопоставимых ценах) к уровню января 2022 года. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 27,6 процента оборота оптовой торговли, подметили также статистики.

ИА «Орелград»