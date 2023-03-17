Орловская область потеряла почти 10 тысяч жителей

17.3.2023 | 15:39 Новости, Общество

Аналитики оценили демографическую ситуацию в регионе.

Демографическая ситуация в январе-декабре 2022 года в области характеризовалась процессом естественной убыли населения. Об этом говорится в бюллетене о социально-экономическом развитии Орловской области, подготовленном специалистами Орелстата. По оценкам аналитиков, в минувшем году в регионе количество умерших граждан превысило число родившихся в 2,5 раза.

«Число родившихся в январе-декабре 2022 года относительно аналогичного периода 2021 года сократилось на 421 человека, или на 7,8 процента, и составило 4973 человека, — сообщается в аналитическом бюллетене. — Количество умерших уменьшилось на 2817 человек, или на 18,7 процента относительно января-декабря 2021 года, и составило 12 247 человек».

Региону не удалось поправить демографическую ситуацию за счет мигрантов. Наоборот, в данной сфере также прослеживается негативная тенденция. По подсчетам статистики, в январе-декабре 2022 года миграционная убыль населения составила 2670 человек. В другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 2612 человек больше, чем прибыло в регион. Сальдо международной миграции оказалось положительным, но составило всего 58 человек. Таким образом, за 2022 год Орловская область потеряла почти 10 тысяч своих жителей, три четверти из которых умерли, а четверть просто покинула регион в поисках лучшей жизни.

ИА «Орелград»

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