Орловские школьники прошли собеседование по русскому языку

Дополнительное итоговое собеседование было проведено для девятиклассников.

В Орловской области в первый день дополнительного периода 75 девятиклассников прошли итоговое собеседование по русскому языку. Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования. Участниками испытания стали выпускники, которые не смогли по уважительной причине прийти на собеседование в основной день, 8 февраля текущего года. Также возможность пересдачи получили те школьники, которые в предыдущий раз не смогли набрать минимально необходимое количество баллов для получения «зачета».

«Результаты итогового собеседования станут известны девятиклассникам не позднее 27 марта 2023 года, — уточнили в Центре. — У выпускников, получивших «незачет» либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, будет еще одна возможность получить допуск к итоговой аттестации – 15 мая 2023 года».

Напомним, что итоговое собеседование по русскому языку является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации девятиклассников (ГИА-9). Оно проводится в образовательных организациях по месту обучения выпускников. Результатом может стать только «зачет» или «незачет». Решение о допуске к участию в дополнительный период принимается членами государственной экзаменационной комиссии Орловской области.

Поимо тех, кто не явился на испытание в основной период или получил «незачет», в дополнительные сроки пройти собеседование также могут выпускники, не завершившие его выполнение в основной период по уважительным причинам, и выпускники, удаленные с итогового собеседования за нарушение порядка проведения.

«Заявления подаются в образовательные организации не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по русскому языку лично или через информационную систему образовательных услуг «Виртуальная школа», — добавили в Центре.

ИА «Орелград»