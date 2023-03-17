Прокуратура заинтересовалась синяками на теле пациента орловской больницы

Родственники считают, что травмы пожилой мужчина получил из-за медиков.

Надзорное ведомство инициировало проверку по сообщениям о пациенте Орловской областной клинической больницы, на теле которого обнаружились многочисленные гематомы. Ранее информация об этом появилась в СМИ.

В частности, сообщалось о нарушении прав пожилого мужчины, который проходил лечение в ООКБ. Якобы на теле пенсионера появились многочисленные синяки. Родственники их обнаружили, когда пациента перевели из реанимации.

Надзорное ведомство оценит качество и своевременность оказания мужчине медицинской помощи, а также действия врачей. По результатам проверки при необходимости примут меры прокурорского реагирования.

ИА «Орелград»