Прокуроры и полиция провели рейды в Орловской области

Профилактические мероприятия были проведены в нескольких районах.

По Орловской области прокатилось сразу несколько профилактических рейдов, причем у каждого такого мероприятия имелась своя задача. Например, Орловский транспортный прокурор Матвей Степанов принял участие в профилактическом мероприятии «Внимание, переезд!». В рейде также участвовали представители Орловской дистанции пути, ГИБДД и администрации Урицкого района. Мероприятие прошло на железнодорожных переездах 32 км и 39 км перегона Нарышкино – Шахово.

«Автовладельцам были вручены информационно-разъяснительные материалы, памятки, а также с ними проведена беседа о правилах безопасности движения на железнодорожных переездах, — сообщили в Орловской транспортной прокуратурой, подчеркнув, обеспечению безопасности движения на железнодорожных переездах уделяется особое внимание. — Принимаемые совместно с ОАО «РЖД» и ГИБДД меры позволяют повысить безопасность движения на железнодорожных переездах, и тем самым предупредить наступление негативных последствий».

Тем временем, сотрудники ОГИБДД по Болховскому району провели профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Как уточнили в региональном Управлении ГИБДД, оно было направлено на профилактику дорожно-транспортного травматизма, связанного с выездом на встречную полосу движения. Сотрудники Госавтоинспекции раздали памятки и провели профилактические беседы с водителями, рассказав им о вероятных последствиях, которые могут возникнуть при выезде на встречную полосу движения и обгоне.

«Занятие участка дороги, предназначенного для встречного движения, является действием, создающим помехи для встречного потока автомобилей, и нарушением ПДД, которое влечет за собой административную ответственность, — напоминают в УГИБДД. – При совершении обгона необходимо внимательно следить за дорожными знаками и правильно выбирать участок дороги, который позволит безопасно выполнить этот маневр. А также заблаговременно убедиться, что полоса движения, на которую вы собираетесь выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии».

В Урицком районе сотрудники Госавтоинспекции провели рейдовое мероприятие, направленное на выявление административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.25 КоАП РФ. Речь идет об ответственности за неуплату штрафов в установленные действующим законодательством сроки. В ходе рейда сотрудники отдела ГИБДД выявили двух граждан, не оплативших вовремя штрафы, и составили на них административные материалы по указанной выше статье.

«Сотрудники Госавтоинспекции также напоминают всем участникам дорожного движения о том, что административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу», — резюмируют в УГИБДД.

ИА «Орелград»