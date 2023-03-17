В Мценске подсветят парк культуры и отдыха на 8,3 млн рублей

Работы выполнит подрядчик из Орла.

Итоги электронного аукциона подведены 15 марта. Победителем признано ООО «ПАО Энергия». Цена контракта — 8 352 924 рубля 22 копейки, что ниже начальной почти на миллион. Аванс – 30%. Целью ремонта является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Мценска, указано в техническом задании на сайте «Госзакупки».

До 1 сентября 2023 года подрядчику предстоит установить 155 светильников «Каштан», 52 светодиодных прожектора. Гарантия на них – 5 лет. Аналогичный срок для кабельных изделий, опор для прожекторов и заземляющих устройств. Для осветительных щитков гарантия 2 года.

По данным kartoteka.ru, ООО «ПАО Энергия» зарегистрировано в Орле в 2014 году. Учредитель и директор – Павел Багаев. Он пришел в компанию в 2019 году. В 2020 и 2022 основал еще два общества (ООО «Держава» и ООО «Энергоконтроль»), основной вид деятельности которых — производство электромонтажных работ.

ИА «Орелград»