В НКМЦ начал работать новый томограф

Оборудование купили за 62 миллиона рублей, сообщает портал правительства Орловской области.

Современная установка может работать круглосуточно и одновременно исследовать несколько анатомических областей.

Компьютерные томограф Philips Ingenuity CT стоимостью 62 миллиона рублей выполняет исследования в проекции 128 срезов. Он не только имеет высокое пространственное разрешение, но и улучшает визуализацию мягких тканей и сосудов. Это важно при обследовании маленьких пациентов.

Также новый аппарат позволяет одномоментно исследовать до нескольких анатомических областей, выдает 2-х и 3-х мерные изображения центральной нервной системы, органов брюшной полости, костей и суставов, церебральных артерий. Полученные благодаря томографу измерения помогают врачам ориентироваться при операциях.

Новый томограф уже приступил к работе в Научно-клиническом многопрофильном центре медицинской помощи матерям и детям им. З.И. Круглой. Кроме того, здесь провели капремонт помещения компьютерной томографии. На это областной бюджет выделил 4,6 миллиона рублей.

ИА «Орелград»