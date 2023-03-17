В НКМЦ начал работать новый томограф

17.3.2023 | 11:24 Медицина, Новости

Оборудование купили за 62 миллиона рублей, сообщает портал правительства Орловской области.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Современная установка может работать круглосуточно и одновременно исследовать несколько анатомических областей.

Компьютерные томограф Philips Ingenuity CT стоимостью 62 миллиона рублей выполняет исследования в проекции 128 срезов. Он не только имеет высокое пространственное разрешение, но и улучшает визуализацию мягких тканей и сосудов. Это важно при обследовании маленьких пациентов.

Также новый аппарат позволяет одномоментно исследовать до нескольких анатомических областей, выдает 2-х и 3-х мерные изображения центральной нервной системы, органов брюшной полости, костей и суставов, церебральных артерий. Полученные благодаря томографу измерения помогают врачам ориентироваться при операциях.

Новый томограф уже приступил к работе в Научно-клиническом многопрофильном центре медицинской помощи матерям и детям им. З.И. Круглой. Кроме того, здесь провели капремонт помещения компьютерной томографии. На это областной бюджет выделил 4,6 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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