Всполошившие четыре региона «диверсанты» оказались вымышленными

Ранее губернатор Орловской области информировал, что сообщения о «вооруженной группе» не подтверждаются.

Mash сообщает, что о диверсантах правоохранителям поведал мужчина, которого подрезали на дороге. Орловец заявил, что видел пикап, который двигался в сторону Белгородской области «делать теракты». «Фольксваген-Амарок» остановили в городе Валуйки. В автомобиле находились житель Курской области и его родственник из Купянска. Оружия при себе у мужчин не было. Цель поездки была мирная, бытовая.

Когда связались с заявителем, он признался, что пикап просто «подрезал его на дороге».

Напомним, 16 марта около 13:00 губернатор Орловской области сообщил в соцсетях, что информация о вооруженной группе проверяется. Около 20:00 уведомил, что сведения о наличии пострадавших на территории региона являются недостоверными.

ИА «Орелград»