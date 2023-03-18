Мценску выделили 17,6 млн рублей на благоустройство для «умной» спортплощадки

Соответствующее постановление подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Сайт правительства региона уточняет, что средства пойдут на устройство основания для физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и благоустройство территории в микрорайоне Коммаш. Само оборудование на 25,1 млн рублей уже закуплено в 2022 году. На сайте «Госзакупки» размещен контракт с ООО «ТД ЭКОСТЕП» из Тольятти. На монтаж оборудования предусмотрено 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба.

«Умную» площадку от прочих отличает точка подключения к Интернету и наличие на тренажерах кодов, при считывании которых можно посмотреть, как правильно проводить занятия.

ИА «Орелград»