Орловский суд закрыл интернет-казино

Решение о блокировке доступа к сайту было вынесено по иску прокуратуры.

Глазуновский районный суд Орловской области вынес решение по административному делу, в основу которого лет иск местного прокурора. Последний просил суд о признании информации, размещенной в сети «Интернет», запрещенной к распространению в Российской Федерации. Внимание надзорного органа в ходе планового мониторинга Сети привлекли сразу несколько сайтов. Как следует из иска, на их страницах была обнаружена информация о проведении азартных игр в рулетку, игровые автоматы и иные игры. Причем это была отнюдь не справочная информация, это были самые настоящие интернет-казино, поскольку ресурсы предлагали пользователям «осуществлять незаконную игровую деятельность».

Соответствующий «следственный эксперимент» был проведен прямо в кабинете прокуратуры. Со служебного компьютера прокурор зашел на сайт и убедился в том, что там предлагаются услуги казино. По мнению истца, подобная информация нарушает права неопределенного круга лиц, ведь за незаконное проведение азартных игр в России предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

В судебном заседании заместитель прокурора административные исковые требования поддержал в полном объеме. Суд ориентировался на нормы Закона № 244-ФЗ, регулирующего деятельность по организации и проведению азартных игр. Напомним, она разрешена, но только на территории специально созданных в России игорных зон. По закону игорные заведения (за исключением букмекерских контор и тотализаторских пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном федеральным законом. Таким образом, размещенная в сети «Интернет» в свободном доступе информация, в которой указаны виды игры в казино и необходимые условия для участия, противоречит закону. Иск был удовлетворен, причем суд постановил, что его решение о блокировке доступа к азартным сайтам подлежит немедленному исполнению.

ИА «Орелград»