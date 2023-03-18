Орловских торговцев призвали пройти проверку на ВИЧ

«Орловский центр СПИД» выступил с обращением к торговой отрасли.

Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловский центр СПИД» выступило с обращением к руководителям предприятий торговли и общественного питания. Текст дублируют сайты администраций муниципальных образований региона.

Учреждение напоминает торговцам о том, что распоряжением правительства региона № 70 от 6 февраля 2023 года была утверждена программа противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Орловской области на период до 2030 года. Ознакомиться с ней можно на официальном сайте центра СПИД, а также на официальном портале Орловской области.

«Просим провести информирование и разъяснительную работу ваших сотрудников по профилактике ВИЧ-инфекции, по формированию культуры здорового образа жизни с проведением добровольного тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках кампании Международной организации труда «Добровольное и конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию на рабочем месте», — говорится в тексте обращения.

Как уже рассказывал «Орелград», целью указанной программы является предупреждение распространения ВИЧ-инфекции на территории Орловской области. Решать задачу предполагается «путем достижения постоянного снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди населения и снижения смертности от заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией и СПИДом». Для достижения цели программой предусмотрено повышение информированности населения Орловской области по вопросам ВИЧ-инфекции, а также формирование социальной среды, исключающей дискриминацию и стигматизацию по отношению к лицам с ВИЧ-инфекцией.

Согласно официальным данным, в 2022 году от разных причин умерли 82 ВИЧ-инфицированных жителя Орловской области (в 2021 году – 115, в 2020 году – 108). Смертность от ВИЧ-инфекции составила 1,1 случая на 100 тысяч жителей. Показатель летальности среди ВИЧ-инфицированных жителей Орловской области составил 0,3 процента. В прошлом году в регионе медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию было охвачено 191 832 человека, из них граждан РФ – 184 883 человека. Объем скрининга по сравнению с 2021 годом увеличился на 9,4 процента. Обследованием на антитела к ВИЧ в 2022 году было охвачено 25,9 процента населения Орловской области.

Возрастная структура ВИЧ-инфицированных орловцев среди вновь выявленных случаев аналогична ситуации в целом по стране. Однако, как говорят специалисты, необходимо учитывать, что в абсолютном большинстве случаев момент инфицирования ВИЧ не совпадает с моментом выявления у человека ВИЧ-инфекции. Между этими двумя временными точками могут лежать как месяцы, так и годы. Наибольший процент среди первичных случаев приходится на возрастные категории 30-39 и 40-49 лет. В Орловской области подавляющее большинство населения, живущего с ВИЧ, это люди старше 30 лет, представители социально активного, трудоспособного населения, влияющего на демографическую и экономическую ситуацию в регионе.

ИА «Орелград»