Под Орлом гостья украла копилку из чужого дома

Похитительницу не смутило то, что в копилке находились только монеты.

Вступил в силу обвинительный приговор, который по довольно необычному делу о краже чужого имущества вынес Ливенский районный суд Орловской области. На скамье подсудимых оказалась местная жительница, у которой раньше проблем с законом не возникало, по крайней мере, судимостей у нее до сих пор не было. Органы предварительного расследования обвинили девушку в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ, то есть кража с причинением потерпевшему значительного материального ущерба. Преступление было совершено в конце сентября 2022 года.

Судя по материалам дела, в тот день подсудимая пришла в гости к своему знакомому. Совместно они на протяжении нескольких часов распивали спиртные напитки. Ближе к вечеру хозяин дома не выдержал «алкогольного марафона» и уснул, а гостья тем временем обшарила его квартиру. Сначала она нашла сбережения, которые хранились в пачке из-под чая. Гостья прикарманила эти деньги, всего – 23 тысячи рублей. Затем продолжила поиски и нашла импровизированную копилку — в пластиковом контейнере ее собутыльник хранил монеты, в основном десятирублевые. Гостья прикарманила и эти деньги.

Кстати, мелочи оказалось не так уж и мало – десятирублевых монет в копилке хранилось на общую сумму 6000 рублей. С украденными деньгами дама покинула чужую квартиру. При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимая заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, полностью признав свою вину. В судебном заседании она собственное ходатайство поддержала. Ее признали виновной и назначили ей наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и обязал женщину выплатить ему 29 тысяч рублей в счет возмещения вреда, причиненного преступлением.

ИА «Орелград»