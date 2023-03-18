Правила для придорожных кафе изменились

Правительство региона внесло поправки в порядок использования отвода автодорог.

В Орловской области местное правительство внесло изменения в действующие с 2012 года порядки установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального значения. Согласно новому постановлению подготовку документации по планировке территории, в том числе разработку проектов межевания, проводит областное управление градостроительства, архитектуры и землеустройства. Новые правила предусматривают возможность изъятия придорожных участков и расположенных на них объектов при строительстве или реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. При необходимости это может быть осуществлено путем выкупа, участков и расположенной на них недвижимости для нужд Орловской области, в том числе для формирования полосы отвода такой дороги.

Новое постановление разрешает в пределах полосы отвода прокладку и переустройство инженерных коммуникаций, устройство пересечений автомобильной дороги железнодорожными путями на одном уровне, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сооружений пересечения дороги местного значения с другими дорогами. Документом допускается использование гражданами и юридическими лицами земельных участков в границах полос отвода для прокладки, переноса и переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации на условиях публичного сервитута.

Еще один новый пункт гласит: если в отношении автомобильной дороги регионального и межмуниципального значения планируется осуществить строительство, реконструкцию пересечения или примыкания, то это допускается только при наличии разрешения на строительство и письменного согласия владельца дороги. Кстати, правительство региона утвердило порядок выдачи такого согласия. Владелец может отказать только в случаях, утвержденных правительственным постановлением.

Например, основаниями для отказа в выдаче согласия могут послужить: представление не в полном объеме документов; недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; расстояние между пересечением и примыканием противоречит установленным требованиям; планируемое место размещения пересечения или примыкания противоречит требованиям по безопасности дорожного движения. Впрочем, решение владельца автомобильной дороги регионального и межмуниципального значения об отказе в выдаче согласия может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ИА «Орелград»