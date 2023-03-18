Телефонному террористу ограничили свободу

Решение об этом принял суд в Орловской области.

Вступило в силу решение по уголовному делу, принятое в конце января 2023 года Болховским районным судом Орловской области. Местный ранее судимый житель был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, в прошлом году у мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, возник умысел на совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Для этого он воспользовался личным мобильным телефоном. Мужчина позвонил по номеру телефона экстренного вызова полиции «102» и анонимно сообщил в дежурную часть ОМВД заведомо ложные сведения о готовящемся им расстреле людей. Данное сообщение было зарегистрировано оперативным дежурным. Полиция приняла меры оперативно-розыскного характера, направленные на установление личности звонившего. Мужчину быстро нашли, у него дома были проведены следственные и процессуальные действия. Оружие и боеприпасы у «террориста» обнаружены не были.

Следствие и суд пришли к выводу, что подсудимый своими преступными действиями нарушил функционирование работы правоохранительных органов, а также покой граждан, отвлек силы и средства на проверку заведомо ложного сообщения. Впрочем, сам «террорист» с этим не спорил, свою вину он признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года и десять месяцев, установив обязательные требования. Так, осужденному запрещено без разрешения изменять место жительства и выезжать за пределы Болхова. Также ему запретили посещать места проведения массовых и иных мероприятий на территории муниципального образования и участвовать в них.

ИА «Орелград»