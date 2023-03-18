В Орле проверили готовность к старту ЕГЭ

В регионе прошла апробация ЕГЭ в рамках серии тренировочных мероприятий.

Всероссийская апробация ЕГЭ по биологии, английскому языку и информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) продолжила серию тренировочных мероприятий, которые проводятся в Орловской области в преддверии старта ЕГЭ текущего года. Об этом сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования. В учреждении напомнили, что уже 20 марта с экзамена по литературе стартует досрочный период ЕГЭ.

«Важно отработать технологии, которые будут применяться при проведении экзаменов, чтобы не произошло технических сбоев и нарушений», – отметил по этому поводу директор регионального Центра Дмитрий Логутеев.

По его словам, главная цель апробации – проверка технической готовности ППЭ, отработка технологии доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет» и их сканирования в аудиториях пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

В очередном тренировочном мероприятии был задействован ППЭ, организованный на базе Некрасовской школы-интерната, где и пройдет досрочный период сдачи экзаменов. В апробации приняли участие 33 выпускника, в том числе в тренировке экзамена по английскому языку – 12 обучающихся, по биологии – 17, по информатике и ИКТ – четыре. Их ответы проверят эксперты региональной предметной комиссии, а результаты тренировочных экзаменов будут оглашены не позднее 23 марта.

«ЕГЭ по биологии – очень важный экзамен для меня, его результаты нужны для поступления в медицинский вуз. Участие в апробации позволило в полной мере ощутить атмосферу экзамена, потренироваться в решении заданий», — поделился впечатлениями ученик лицея №40 города Орла Дмитрий Ефремов, слова которого процитировали в Центре.

ИА «Орелград»