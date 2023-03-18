В Орле стартовала интернет-викторина для молодых избирателей

Организатором викторины «Знаю и выбираю!» выступает облизбирком.

Избирательна комиссия Орловской области объявила о старте интернет-викторины «Знаю и выбираю!», которая проводится в рамках Дня молодого избирателя. Соответственно, она предназначена для молодых и будущих избирателей, проживающих на территории Орловской области. Срок проведения викторины — по 16 апреля 2023 года. Участникам предлагается ответить на тестовые задания и решить ситуационные задачи по выборной тематике. Соревноваться они будут в двух возрастных категориях: от 12 до 17 лет и от 18 до 35 лет.

Состязание проводится в целях распространения и популяризации знаний в области избирательного права и избирательного процесса, повышения интереса к теме выборов, в том числе истории выборов, повышения уровня гражданской и электоральной активности, а также популяризации и развития электронных ресурсов Избирательной комиссии Орловской области в интернете.

Викторина включает в себя задания, составленные на основе примерных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования. Это будут практические и теоретические задачи по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Задания могут быть также связаны с развитием избирательной системы, с прошедшими и предстоящими избирательными кампаниями, единым днем голосования 10 сентября 2023 года и даже с 30-летием избирательной системы Российской Федерации.

Задания и форма ответов на вопросы викторины размещаются в электронном виде в интернете. Ссылки на вопросы и информация о проведении мероприятия уже появились на сайте облизбиркома, в его аккаунтах, а также в аккаунтах молодежной избирательной комиссии и территориальных избирательных комиссий в социальных сетях. Принимая участие в викторине, участники дают свое согласие на обработку и распространение персональных данных, а также соглашаются с тем, что их персональные данные и изображения могут быть использованы организатором в изданиях, выставках и иных мероприятиях без дополнительного согласия участников.

Викторина проводится с определением трех победителей по каждой возрастной номинации и не более 15 призеров в сумме по двум возрастным номинациям, набравших наибольшее количество баллов, но не вошедших в число победителей. За каждый правильный ответ на тестовое задание начисляется 1 балл, за решение ситуационной задачи – от 1 до 5 баллов. Стать участником викторины можно, выполнив в период по 16 апреля (включительно) задания, размещенные на информационных ресурсах облизбиркома. Участие является добровольным и бесплатным. Один участник может выполнить задание только один раз. Победителей и призеров определят не позднее 31 мая. Победителям вручат дипломы и памятные сувениры, призеры тоже получат дипломы, а те, кто чуть-чуть не дотянет до призового места, получат сертификаты участников.

ИА «Орелград»