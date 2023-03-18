Юбилей Рахманинова отметят в Орле

В честь 150-летия композитора будет организована работа музыкальной гостиной.

Орловская областная библиотека имени Бунина выступила организатором мероприятия, посвященного 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Это был русский композитор, пианист и дирижер, который после революции эмигрировал сначала в Европу, а затем в Америку. Свою жизнь он закончил в США, его сердце перестало биться 28 марта 1943 года. Однако известно, что до последних дней Рахманинов называл себя именно русским композитором.

Именно так и будет называться мероприятие, которое пройдет в Орле 22 марта в 12 часов. Орловская областная библиотека приглашает всех желающих на встречу в музыкальной гостиной под названием «Я – русский композитор». Слушатели познакомятся со страницами биографии Сергея Рахманинова, узнают о его творческих взлетах и неудачах, а также о тоске по родине, которая мучила гениального пианиста и композитора в эмиграции.

«Неслучайно встреча называется именно так, — говорят организаторы. — Сергей Васильевич сам говорил о себе и своей музыке: «Я – русский композитор, и моя Родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка – это плод моего характера, и потому это русская музыка». Неудивительно, что фамилия Рахманинов стала символом русской музыки во всем мире».

В «Бунинке» также отмечают, что Рахманинов на протяжении всей своей жизни обращался к самым разнообразным музыкальным жанрам и практически в каждом из них создал настоящие шедевры. Посетители гостиной услышат инструментальные и вокальные произведения композитора в исполнении преподавателей и учащихся Орловской детской хоровой школы. Также для гостей будет подготовлена выставка музыкально-нотной литературы «Рыцарь ушедшей эпохи» из фонда отдела искусств, посвященной жизни и творчеству Рахманинова. Посещение мероприятия возможно с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, организаторы просят не забывать соблюдать социальную дистанцию.

ИА «Орелград»