Лесные пожары будут тушить по плану

Сводный план тушения лесных пожаров появился в Орловской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора, глава региона Андрей Клычков утвердил сводный план тушения лесных пожаров на территории Орловской области на период пожароопасного сезона 2023 года. Он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения возгораний, снижение пожарной опасности, своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров, план межрегионального взаимодействия, координацию действий по локализации и ликвидации возгораний.

«Для предупреждения и ликвидации лесных пожаров сводным планом предусмотрено привлечение 369 человек и 579 единиц противопожарной техники и оборудования, — сообщает ведомство. — С целью организации и координирования работ по тушению пожаров в лесах на сопредельных участках лесного фонда пролонгированы соглашения о взаимодействии с региональными лесными ведомствами Тульской, Курской, Липецкой, Калужской и Брянской областей».

Средняя продолжительность пожароопасного сезона на территории Орловской области составляет 200 календарных дней. Среднестатистические сроки начала пожароопасного сезона – 25 марта, окончания – 10 октября. Отметим, что Орловская область является одной из малолесных областей России. Лесистость региона составляет всего 8 процентов, причем в юго-восточных районах она составляет всего 2-3 процента.

По своему целевому назначению орловские леса отнесены к защитным, выполняющим разнообразные природоохранные функции: рекреационные и оздоровительные (леса зеленых зон – 8,3 процента, лесопарковые зоны – 21,3 процента площади лесов области), почвозащитные и средообразующие (противоэрозионные леса – 59 процента площади лесов), водоохранные (нерестоохранные леса).

На территории Орловской области также располагается памятник природы искусственного лесоразведения «Шатиловский лес», выделенный в категорию защитных лесов «леса научного или исторического значения». В 1994 году был создан «Национальный парк «Орловское полесье». Общая площадь лесов Орловской области по состоянию на 1 января 2023 года составила 207 тысячи га. Из них в ведении областного управления лесами находятся леса, расположенные на землях лесного фонда (101,8 тысячи га), и леса, ранее находившиеся в ведении сельскохозяйственных организаций (71,3 тысячи га).

К лесам, не входящим в лесной фонд на территории Орловской области, относятся: леса обороны и безопасности (Мценский район) – 0,5 тысячи га; леса, расположенные в границах города Орла, – 0,4 тысячи га; леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий – 33 тысячи га. В качестве основы для определения степени пожарной опасности лесного фонда принята пятибалльная шкала классов природной пожарной опасности. В соответствии с этой шкалой и схемой типов леса для Орловской области произведено распределение лесных насаждений по классам природной пожарной опасности.

Наивысшим классом природной пожарной опасности характеризуются леса Тургеневского, Алехинского и Льговского участковых лесничеств, площади которых в основном относятся к I, II и III классам пожарной опасности. Помимо этого, леса участковых лесничеств несут большую рекреационную нагрузку, являясь местом отдыха местного населения и туристов. Средний класс природной пожарной опасности составляет 2,9. Земли I класса природной пожарной опасности занимают 2,6 процента. В насаждениях этого класса возможны верховые пожары в течение всего пожароопасного сезона.

ИА «Орелград»