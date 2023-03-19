Налоговики не пустят в общественный совет членов правительства

УФНС сообщило о старте процедуры формирования нового состава общественного совета.

Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области объявило о старте формирования нового состава Общественного совета, который традиционно действует при этом ведомстве. Коллегиальный орган создается на основе добровольного участия в его деятельности только граждан Российской Федерации. При этом имеется ряд ограничений. Основной принцип — в состав совета включаются независимые от органов государственной власти эксперты, представители заинтересованных общественных организаций и иные лица.

Согласно ведомственному положению, его членами не могут быть: граждане младше 18 лет; члены правительства Орловской области, депутаты Орловского облсовета, судьи и другие чиновники, то есть госслужащие любого ранга, а также люди, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления. В совет не пустят людей с двойным гражданством, людей, признанных недееспособными на основании решения суда, и имеющих непогашенную или неснятую судимость.

Документы о выдвижении кандидатов в УФНС будут принимать до 15 апреля 2023 года. Правом выдвижения обладают Общественная палата Орловской области, члены Экспертного совета при правительстве РФ, руководитель УФНС, а также представители общественных объединений и иных организаций, целью деятельности которых является представление или защита общественных интересов в сфере деятельности УФНС. К письму о выдвижении должна быть приложена биографическая справка со сведениями о трудовой и общественной деятельности кандидата.

«Общественный совет — это площадка, объединяющая представителей науки, образования, искусства, общественной среды, которая создана для выработки предложений и инициатив в сфере налогового администрирования, а также в целях совершенствования практики налогового контроля, повышения качества предоставления государственных услуг и формирования налоговой культуры населения»,- говорят в УФНС России по Орловской области.

ИА «Орелград»